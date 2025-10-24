Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Benfica'nın kadro kalitesini değerlendiren Mourinho, "Benfica kadrosunu o kadar çok seviyordum ki, çok önemli bir oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu'nu almak için her şeyi yaptım." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMA SEBEPLERİMDEN BİRİYDİ"

Portekizli teknik adam hatta Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde Kerem Aktürkoğlu transferinin gerçekleşmemesinin de rol oynadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'den bu kadar erken ayrılmamın sebeplerinden biri belki de oyuna bakış açımda temel bir rol oynadığını düşündüğüm Kerem'i Benfica'dan alamamanın verdiği hayal kırıklığıydı."

"KADRONUN FARKLI OLMASINA ÜZÜLEREK KATKIDA BULUNDUM"

Kadrosunda görmeyi çok istediği Kerem Aktürkoğlu ile ne Fenerbahçe ne de Benfica'da çalışma şansı bulan Mourinho, "Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. Kerem şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle olamadı." ifadelerini kullandı.