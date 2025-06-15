Mourinho, Heung-min Son için devreye girdi: 'Gelmeye sıcak bakıyor ama...'

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Mourinho, Heung-min Son için devreye girdi: 'Gelmeye sıcak bakıyor ama...'

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Heung-min Son ile transfer için görüştüğü, Koreli yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimlerden birisi de Tottenham'ın Koreli kanat oyuncusu Heung-min Son.

Londrea kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'nun da devreye girdiği öğrenildi. Eski öğrencisi ile görüşen Portekizli hocanın yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye çağırdığı belirtildi.

Son'un da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken yabancı basında sarı lacivertlilerin yıllık 12 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi.

11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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