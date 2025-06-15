Mourinho, Heung-min Son için devreye girdi: 'Gelmeye sıcak bakıyor ama...'

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimlerden birisi de Tottenham'ın Koreli kanat oyuncusu Heung-min Son.

Londrea kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki futbolcu için Jose Mourinho'nun da devreye girdiği öğrenildi. Eski öğrencisi ile görüşen Portekizli hocanın yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye çağırdığı belirtildi.

ÖZEL | Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Koreli yıldızın Mourinho ile ilişkileri çok ileri seviyede ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bonservis konusu çözülürse görüşmeler ilerleyecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 15, 2025

Son'un da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken yabancı basında sarı lacivertlilerin yıllık 12 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi.

11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.