Mourinho krizi önledi

Süper Lig’de sezonun hayal kırıklığı ile bitmesiyle Fenerbahçe’den ayrılacağı iddia edilen Edin Dzeko kararını verdi.

ÖZEL GÖRÜŞTÜLER

Hırvatistan’dan Hajduk Split’in talip olduğu bilinen yıldız golcü geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TAKIMDA KALACAK

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken Portekizli teknik direktör günün sonunda Edin Dzeko’yu takımda kalmaya ikna etti.

Sarı-lacivertlilerle geçtiğimiz sezonun başında 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayan Dzeko opsiyonu kullanacak.

İSMAİL KARTAL İLE ARASI BOZUKTU

Özellikle sezonun sonlarına doğru İsmail Kartal ile fikir ayrılığına düştüğü bilinen Dzeko'nun Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıkan 38 yaşındaki Boşnak yıldız 25 gol 10 asist kaydetti.