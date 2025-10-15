Fenerbahçe'de sezon öncesi Portekiz'de yapılan hazırlık kampı, Başkan Sadettin Saran'ın yaptığı açıklamayla tartışma konusu oldu.

SADETTİN SARAN PORTEKİZ KAMPINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sadettin Saran, hazırlık kampında günde yalnızca bir idman yapıldığını ifade ederek verimsiz bir sezon öncesi döneminin geçirildiğine vurgu yaptı.

MOURINHO KAMP PROGRAMINI PAYLAŞTI

Bunun üzerine Jose Mourinho kendisine ulaşan Fanatik Muhabiri Samet Çayır aracılığıyla Portekiz kampının antrenman programını paylaştı. Çizelgede günde çift antrenman planlaması yapıldığı görülürken gözler Sadettin Saran'a çevrildi.

Kampı takip eden TRT Spor Muhabiri Doruk Tecimer ise sosyal medyada paylaşılan kamp programı çizelgesinin gerçekleşmediğini söyledi.

"1 GÜN HARİÇ ÇİFT ANTRENMAN YAPILMADI"

Sezon öncesi hazırlık kampını yerinde takip eden Doruk Tecimer, "Portekiz kampını yerinden takip eden bir muhabir olarak söyleyebilirim ki yaz dönemine dair Mourinho’nun antrenman programı olarak servis edilen görsel hayata geçmedi. Orada neredeyse her gün çift idman görünüyor. Bir gün hariç Fenerbahçe çift antrenman yapmadı." ifadelerini kullandı.