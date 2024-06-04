Mourinho Szymanski'yi şaşkına çevirdi

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Mourinho Szymanski'yi şaşkına çevirdi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Sebastian Szymanski, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini beklemediğini, şaşırdığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı kampında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Szymanski, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

''AÇIKÇASI BEKLEMİYORDUM''
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini beklemediğini aktaran Szymanski'nin sözleri şöyle:
"O özel biri. Futbol dünyasında çok büyük bir figür. Doğrusunu söylemek gerekirse onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Fenerbahçe harika taraftarı olan tutkulu bir kulüp, burayı sevecektir."

TRANSFER ŞAKASI YAPTI
Diğer taraftan Szymanski, Jose Mourinho ile Roma'da çalışan, milli takımdan arkadaşı Nicola Zalewski için transfer şakası yaptı.

Gülerek konuşan Szmanski, "Onu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyorum" dedi.

GELECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA
Son olarak Fenerbahçe'deki geleceğine dair konuşan Szymanski, "Geleceğimle ilgili şu an bir şey söyleyemem. Eğer Fenerbahçe'de kalıp Mourinho ile çalışırsam kesinlikle bir şey kaybetmem. Şu anda mutluyum ve milli takıma odaklanıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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