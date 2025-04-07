Mourinho Trabzonspor soyunma odasına girdi. Futbolcular neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Trabzonspor soyunma odasına girdi. Futbolcular neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho dün akşam oynanan maçta son düdüğün hemen ardından Trabzonspor soyunma odasına gitti.

Süper Lig’in 30. Haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe maçtan 4-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin golleri 51, 67 ve 77. Dakikalarda Anderson Talisca, 60. Dakikada ise Milan Skriniar’ın ayağından geldi.

Trabzonspor’un tek golünü ise 45+4. Dakikada Draguş kaydetti.

Maçın hemen ardından ise Jose Mourinho doğrudan Trabzonspor’un soyunma odasına yöneldi. Tecrübeli teknik direktör Trabzonspor ile ligin ilk yarısında oynadıkları maçta yaşananlar nedeniyle Okay Yokuşlu’dan özür diledi.

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Mourinho ayrıca Trabzonsporlu diğer oyuncuları ve teknik direktörü Fatih Tekke’yi de performansları nedeniyle tebrik etti.

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