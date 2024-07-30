Mourinho yapabileceği tek şeyi açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Lugano'yu 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

''YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY ONLARI TEBRİK ETMEK''

Jose Mourinho, "Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek." ifadelerini kullandı.

''SAKİN KALDIK''

Maç içinde sakin kaldıklarını belirten Mourinho, "Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, dün hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık." dedi.

''ELİMİZDE PEK ÇOK ÇÖZÜM OLMALI''

Mourinho sözlerine, "Dün basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı." şeklinde devam etti.

''DAHA MUTLU OLAMAZDIM''

Elindeki hücum hattından memnun olduğunu ifade eden teknik adam, "Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz." sözlerine yer verdi.

LILLE AÇIKLAMASI

Mourinho son olarak, "Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.