Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından da kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Ciddi bir kriz içerisinde olan Beşiktaş ise derbi galibiyetiyle biraz moral bulmanın peşinde.

Ancak siyah-beyazlıların savunması alarm veriyor. Beşiktaş'ta Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları bulunurken, Masuaku'nun ise formsuz görüntüsü dikkat çekiyor.

Jose Mourinho'nun planı ise rakibinin savunmada yaşadığı bu eksikleri avantaja çevirerek sonuca gitmek.

Portekizli hocanın öğrencilerinden maça baskılı başlamalarını ve hücumu düşünmelerini istediği belirtildi.

Skoru erkenden eline almak isteyen Mourinho'nun Fanatik'te yer alan habere göre, kanatlarda Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı birlikte sahaya süreceği aktarıldı.

Tadic'in yine 10 numarada görev yapması, En-Nesyri'nin ise ileri uçta görev alması bekleniyor.