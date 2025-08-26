Mourinho'dan Hamdi Akın'a sert sözler! 'Kendisini tanımıyorum'

Fenerbahçe Benfica deplasmanında Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçına çıkacak.

Estadio da Luz’da yarın TSİ 22:00’de oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Asbaşkan Hamdi Akın'ın Benfica maçıyla ilgili yaptığı yoruma herkesi şaşırtan bir yanıt verdi.

Mourinho, "Hamdi Akın, Benfica kolay rakip minvalinde bir açıklama yaptı ne söylemek istersiniz ?" şeklinde gelen soru üzerine, "Kendisini tanımıyorum. Takımın oyununu etkilemeyecektir. Kulüp yapısı içerisinde kendi konumunu belki güçlendirecektir ama ismini bile bilmiyorum." diye konuştu.

Benfica maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe.

Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.