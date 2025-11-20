Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi her geçen gün büyürken Portekiz basını, yıldız oyuncuyla Benfica'nın ilgilendiğine yönelik transfer iddialarını gündeme getirmişti.

MOURINHO: 'RAFA BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU YORUM YAPMAYACAĞIM'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

Mourinho, Benfica'nın Rafa Silva ile ilgilenip ilgilenmediğine ilişkin yöneltilen soruyu "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?" diye cevapladı.

Portekizli teknik adamın Rafa Silva iddialarını yalanlamaması dikkat çekti.