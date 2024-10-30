Mourinho'dan Trabzonspor kararı! Derbide sistem değiştirecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'dan Trabzonspor kararı! Derbide sistem değiştirecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor derbisinde sistem değişikliği yapmayı planlıyor. Bodrum FK karşılaşmasına çift forvetle çıkan deneyimli teknik adam Trabzonspor müsabakasında ana dizilişle sahada olacağı düşünülüyor.

Son olarak Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Jose Mourinho'nun zorlu karşılaşmada dizilişi değiştirmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, Trabzonspor maçında tek forvetli sisteme dönüş yapacak.

Manchester United ve Bodrum FK maçlarında fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri'nin Trabzonspor maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Portekizli teknik adamın Edin Dzeko'yu zorlu maçta hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor.

Öte yandan Jose Mourinho, Bodrum FK maçında ilk kez yedek bıraktığı Sebastian Szymanski'yi de Trabzonspor'a karşı yeniden sahaya sürecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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