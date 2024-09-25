Mourinho’nun ekibinde flaş ayrılık. Sadece 3 ay görev yaptı

Fenerbahçe’de Galatasaray’a karşı alınan 3-1’lik mağlubiyetin yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo ayrılık kararı aldı. Salzarulo’nun ailevi nedenlerle ayrılmak istemesine Portekizli teknik adamdan da onay çıktı.

Sözleşmenin karşılıklı feshedildiği öğrenildi.

41 yaşındaki İtalyan antrenör, Temmuz 2021'de Roma Kulübü'nde Jose Mourinho ile birlikte çalışmaya başladı ve Fenerbahçe'ye de Portekizli teknik adam ile birlikte geldi.



Salzaruolo, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı.