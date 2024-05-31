Mourinho'nun Fenerbahçe'den özel talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin, dünya çapında tanınan teknik direktör Jose Mourinho ile iki yıllık bir anlaşma sağlaması futbol dünyasında büyük yankı buldu. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun, hemşehrisi ve ünlü teknik adam Mourinho ile bir araya geldiği ve anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Sky Sports'ta yer alan bilgilere göre ise Fenerbahçe, Mourinho'nun takımın başına geçeceğini yakın zamanda resmi olarak duyurmayı hedefliyor. Bu önemli gelişme, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı ve İtalyan medyasından Calciomercato, Mourinho'nun sözleşmesi hakkında ilgi çekici bir detay paylaştı.

Calciomercato'nun haberine göre Mourinho, Fenerbahçe ile yapacağı anlaşmada "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda serbest kalma" şartını koştu. Mourinho, Roma'yı yönetirken Portekiz Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul edememiş ve bu durumdan ötürü daha önce pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.