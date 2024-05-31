Mourinho'nun Fenerbahçe'den özel talebi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'nun Fenerbahçe'den özel talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Portekizli hocanın, Fenerbahçe ile imzalayacağı sözleşmeyle ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin, dünya çapında tanınan teknik direktör Jose Mourinho ile iki yıllık bir anlaşma sağlaması futbol dünyasında büyük yankı buldu. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun, hemşehrisi ve ünlü teknik adam Mourinho ile bir araya geldiği ve anlaşma sağlandığı kaydedildi.

408dab0c3bff42e6b1a8ebc6e0ab13b6.jpg

Sky Sports'ta yer alan bilgilere göre ise Fenerbahçe, Mourinho'nun takımın başına geçeceğini yakın zamanda resmi olarak duyurmayı hedefliyor. Bu önemli gelişme, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı ve İtalyan medyasından Calciomercato, Mourinho'nun sözleşmesi hakkında ilgi çekici bir detay paylaştı.

resized-9ecb1-2018-12-18t115434z-838334861-rc14081c6630-rtrmadp-3-soccer-england-mun-mourinho.jpg

Calciomercato'nun haberine göre Mourinho, Fenerbahçe ile yapacağı anlaşmada "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda serbest kalma" şartını koştu. Mourinho, Roma'yı yönetirken Portekiz Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul edememiş ve bu durumdan ötürü daha önce pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.

İlgili Haberler
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor
Konyaspor'un nasıl enkaz haline getirildiğini açıkladı
NBA'de finalin adı belli oldu
NBA'de finalin adı belli oldu
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır Gündem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır
Cide'de yangın Yerel Haberler
Cide'de yangın
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira... Ekonomi
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira...
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı Gündem
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında Gündem
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor Spor
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor