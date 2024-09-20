Mourinho'nun Galatasaray planı ortaya çıktı. 4 oyuncu için özel önlem aldı

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Cumartesi akşamı oynanacak dev derbi öncesi iki takım hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesinde Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray’a karşı savunma planını hazırladı. Portekizli teknik adam, Galatasaray’da ilk 11’de sahada olması beklenen Osimhen ve Barış Alper’e özel önlem alıyor. Öte yandan Batshuayi’nin süre alması durumunda oyuncuların ekstra dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana sarı kırmızılıların hücum performansında önemli yer tutan Sara’ya karşı orta sahada sert baskı yapılmasını istedi. Portekizli teknik adam böylece Galatasaray’ın geçiş hücumlarını bozmayı hedefliyor

HÜCUMDAKİ KOZLARI TADIC VE MAXIMIN

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı oynayacağı dev derbi öncesinde hücumdaki kozları da belli oldu. Teknik Direktör Mourinho, Tadic ve Saint Maximin’i iki kozu olarak belirledi. Portekizli teknik adam, iki oyuncuya kanatlarda yer verecek. Orta sahada Ambrabat ve Fred ikilisinin yan yana oynaması ve İsmail Yüksek’in yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Forvet arkasında ise Szymanski’nin yer alacağı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerde forvet hattında ise En Nesyri’nin yerine Dzeko’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.