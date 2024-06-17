Mourinho'nun gözü döndü

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den Barcelona'ya geçici olarak transfer olan Joao Felix hakkında bilgi toplamak üzere adımlar attığı ve bu konuda yüksek sesle söylentiler olduğu belirtildi.

MOURINHO MENDES İLE GÖRÜŞTÜ

Diario SPORT'un haberine göre; Jose Mourinho'nun vatandaşı olan Joao Felix'i Fenerbahçe'ye kiralamak istediği öne sürüldü. Mourinho'nun, bu transferin gerçekleşme ihtimali üzerine Jorge Mendes ile görüştüğü ve eğer Barcelona'da süre alamazsa Joao Felix'in bu transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.

FELIX'IN SIMEONE İLE ARASI İYİ DEĞİL

Atletico Madrid, Temmuz 2019'da Benfica'dan Felix için 127 milyon Euro ödemiş ve genç yıldızı önce Chelsea'ye sonra da Barcelona'ya kiralamıştı. Ancak Felix'in ayrılık ihtimali yine gündemde. Bunun sebebi olarak, teknik direktör Diego Simeone ile 24 yaşındaki oyuncunun arasının açık olması gösteriliyor. Portekizli yıldız, yeni sezonda da Barcelona forması giymeyi arzuladığını açıklamıştı.

'SÜPER MENAJER' ETKİSİ

Yine de, Barcelona'nın mali zorluklar yaşaması nedeniyle Felix'in bu hayalini gerçekleştirmesi zor görünüyor. Şimdiye kadar başka bir takımın Felix'e ilgi gösterdiği bilgisi de yok. Eğer Fenerbahçe, Atletico Madrid'i kiralamaya ikna edebilirse, dünya çapında tanınan bu yıldız oyuncu için Mourinho ve 'süper menajer' Jorge Mendes'in transferi tamamlama şansı oldukça yüksek.

Mendes, hem Mourinho'nun hem de Felix'in menajerliğini yapıyor, bu da Fenerbahçe için bir avantaj olabilir. Mendes'in bu transfer için resmi adımlar atması, Sarı-Lacivertliler'e önemli bir destek olarak görülüyor. Mourinho'nun, Felix ile görüşerek Fenerbahçe'nin projesini ve hedeflerini anlatması ve onu sarı-lacivertli formayı giymeye ikna etmesi bekleniyor. Atletico Madrid'e geri dönmesi pek olası olmayan ve yeniden kiralanması muhtemel olan Felix için maliyet araştırması yapıldıktan sonra, Fenerbahçe uygun şartları bulursa Atletico ile resmi görüşmelere hızla başlayabilir.