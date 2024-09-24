Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı

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Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında oynanan FenerbahçeGalatasaray derbisinin yankıları devam ediyor. Galatasaray’ın 3-1 galip geldiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu flaş ifadeler kullandı.

"SANTRAFORU O GOLLERİ HAZIRLADI"

Osimhen’in 2. golde yaptığı asisti öve öve bitiremeyen Erman Toroğlu, “Galatasaray'ın 3 orta sahası gol attı ama santrforu atmadı. Santrforu o golleri hazırladı. Göğüs pası müthişti. Demek ki göğüs adelesi çok iyi” dedi.

"MOURINHO HAVA YAPTI"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun uğradığı hezimet hakkında Erman Toroğlu, “Jose Mourinho hava yaptı, havasını gördü. Ne normal maçı... Ya Türkiye'yi küçük görüyor, ya kafasında başka bir şey var. Galatasaray, maça biraz daha asılsaydı 5'lik olurdu. Takımını hazırlamamışsın, duman oldun” sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'DAN YEDİĞİ 3 GOLÜN TOPU OLABİLİR"

Son olarak Mourinho’nun stattan ayrıldığı sırada yanında taşıdığı çuval hakkında konuşan Erman Toroğlu, “Mourinho, stattan ayrılırken elinde olan çuvalın içinde Galatasaray'dan yediği 3 golün topu olabilir. Bahane yaptı, basın toplantısından kaçtı. Galip gelseydi 1 saat beklerdi” ifadelerini kullandı.

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