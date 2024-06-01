Mourinho’nun transfer listesini açıkladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile anlaşma yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, transfer önerilerinde bulundu.

Yıldırım'ın ünlü teknik adamın transfer listesini paylaştı.

İŞTE YILDIRIM'IN MOURINHO SÖZLERİ:

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesi beni mutlu etti.

Şimdi bazı oyuncu önerilerinde bulunacağım; onları da kadroya katsınlar.

Romelu Lukaku, Mourinho'nun transfer listesinde.

Ayrıca Paulo Dybala ve Talisca'yı da düşünüyorlar, üstelik Sorloth da var.

Bu isimlerden ikisini şimdilik bitirsinler, geri kalanına bizim dönemimizde karar veririz.

Adana'da seçim kampanyası sırasında konuşan eski başkan ve başkan adayı Yıldırım, Mourinho ile yapılan anlaşmanın kendisini ne kadar sevindirdiğini vurgulayan Yıldırım'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.