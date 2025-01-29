Mourinho’ya UEFA şoku! Cezası belli oldu

Kaynak: İHA
Mourinho’ya UEFA şoku! Cezası belli oldu

UEFA, Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verdi.

Bu ceza nedeni ile Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında perşembe günü oynayacağı Midtjylland maçında takımın başında yer alamayacak.

CEZANIN NEDENİ: LYON MAÇININ İKİNCİ YARISINDA GEÇ ÇIKMA

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanan Lyon maçının ikinci yarısına takımını geç çıkartması nedeniyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki teknik adam, bu ceza nedeniyle Midtjylland ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

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