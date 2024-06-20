Mourinho'yu tahtından etti. Takımın başından ayrılmak için 65 milyon dolar aldı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, başarıları kadar ayrıldığı kulüplerden aldığı tazminatlarla da konuşuluyordu.
Portekizli teknik adam ayrıldığı takımlardan şu tazminatları almıştı:
Chelsea 18 milyon sterlin
Real Madrid 17 milyon sterlin
Chelsea (ikinci kez) 12.5 milyon sterlin
Manchester United 17 milyon sterlin
Tottenham 18 milyon sterlin
Roma 3 milyon sterlin
Tazminat kralı olarak da anılan Mourinho tahtından oldu.
ABD'de NBA takımlarından Detroit Pistons, görevine son verdiği Monty Williams'a 65 milyon dolar ödedi.
Böyleve Williams, tek seferde en çok tazminat kazanan spor adamı oldu.
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