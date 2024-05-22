Mozambik'te bir Alman ve bir Afrikalı Türkçe konuşursa ne yaparsınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mozambik'te bir Alman ve bir Afrikalı Türkçe konuşursa ne yaparsınız

Afrika'nın Mozambik ülkesinde bir Alman turist ile bir Afrikalının Türkçe konuşarak anlaşması viral oldu.

Afrika’nın güneydoğusunda yer alan Mozambik’te ilginç bir an yaşandı. Sosyal medya kullanıcısı Nalia, Mozambik’te bulunan bir caminin neden turistik olduğunu anlattı.

O sırada Alman turistlerle yaşadığı olay gündeme oturdu. Nalia, ‘Turistler bu camiyi ziyarete geliyor’ diye konuşmaya başladığında Alman bir çift şaşırdı.

Alman turist Nalia’ya Nereden öğrendiniz Türkçe’yi’ diye sordu. Nalia, Türkiye’de 7 yıl yaşadığını söyledi.

İKİSİ DE ŞAŞIRDI

Alman turist ise Almanya’da Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu ve Türkiye’ye sık sık ziyaretleri sayesinde Türkçe’yi öğrendiğini söyledi.

Naila ise "Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz" dedi. Alman turistin 'çat pat' diye yanıt vermesi üzerine Naila şaşırıp kaldı.

Mozambikli sosyal medya kullanıcısı ve Alman turistin Türkçe konuşarak anlaşması herkesi şaşırttı. Türk kullanıcılar tarafından da büyük ilgi topladı.

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