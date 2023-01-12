Serdar Ortaç'tan sağlık durumu hakkında flaş açıklama! ''Sol bacağım tamamen...''

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, TRT1 ekranlarında Alişan'ın sunduğu 'Alişan ile Hayata Gülümse' programının konuğu oldu. MS hastası olan Ortaç, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

"Sol bacağım tamamen gitti" diyen Serdar Ortaç, bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Serdar Ortaç'ın doktoru Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" diye sordu.

Doktor, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini belirtti.

Serdar Ortaç’ın "Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim" sözleri ise Alişan’ı duygulandırdı.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Multipl Skleroz hastalığı genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar.

