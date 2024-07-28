MSB: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda ise "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.

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