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MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:19
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MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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