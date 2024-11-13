MSB 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması...MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesindeki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya duyurusu şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!