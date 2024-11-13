MSB 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
MSB 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı sosyol medya üzerinde duyurdu. Irak'ın Asos bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması...MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesindeki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya duyurusu şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!

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