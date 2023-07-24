MSB acı haberi duyurdu. Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinden gelen acı haberi duyurdu. Bölgede teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu.

KAYNAK: İHA
MSB acı haberi duyurdu. Şehit ateşi Osmaniye'ye düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesi, bugün oğulları Mehmet Can’ın şehit olduğu haberini aldı. Şehidin baba evine gelen ilçe protokolü ve askeri yetkililer, acı haberi baba İlhan Can ve anne Fatma Can’a iletti. Mahalle sakinleri, şehidin evine akın ederek taziyelerini sundu. Şehit Mehmet Can’ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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