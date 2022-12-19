﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı

Makine Kimya Endüstrisi MKE tarafından üretilen obüs BORAN'lar Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlandı.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"TSK’nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN Kara Kuvvetlerimize teslim ediliyor."
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