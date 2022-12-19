19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı

MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç güvenlik ve hava operasyonlarında kullanılmak üzere üzere üretilen obüs BORAN'lar TSK'ya teslim ediliyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:17
Takip Et

MSB açıkladı Boran obüsleri TSK'ya teslim edilmeye başlandı

MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
+
Aa
-

Makine Kimya Endüstrisi MKE tarafından üretilen obüs BORAN'lar Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"TSK’nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN Kara Kuvvetlerimize teslim ediliyor."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.