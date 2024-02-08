MSB açıkladı: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB açıkladı: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde dahil olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadeledeki kararlılığının sürdüğünü ifade etti.

Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar sonucunda, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 1 Ocak 2024’ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 144’ü Irak’ın kuzeyi ve 215’i Suriye’nin kuzeyi olmak üzere toplamda 359’a ulaştığını belirtti.

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Aktürk, terör yuvalarını gerektiği yer ve zamanda yok etme iradesinin ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğini vurguladı ve “Kanlı teröristler bu coğrafyadan tamamen silinene kadar durmaksızın ve acımasızca devam edecektir.” dedi. Son bir haftada 21 bin 89 kişinin sınırdan yasa dışı geçişi engellendi.

Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan ve aralarında bir PKK/KCK terör örgütü üyesinin de bulunduğu 207 kişinin yakalandığını, 2 bin 495 kişinin ise sınırı geçemeden durdurulduğunu açıkladı.

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Tuğamiral Aktürk, “Bu sayede, 1 Ocak’tan bu yana sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893’e çıkmıştır. Sınırı geçemeden durdurulan kişi sayısı ise 21 bin 89’a ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

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