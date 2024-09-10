MSB duyurdu: 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 13 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yapılan operasyonlarda 11 PKK/YPG'li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2… pic.twitter.com/HxYaMq5OP0