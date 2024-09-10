MSB duyurdu: 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu: 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı 13 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yapılan operasyonlarda 11 PKK/YPG'li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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