MSB duyurdu: 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 13 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yapılan operasyonlarda 11 PKK/YPG'li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.