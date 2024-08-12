MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kilit Harekat bölgesinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde düzenlenen başarılı bir hava operasyonuyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

**"VATANIMIZ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"**

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınırlarımızın güvenliği ve bölgenin huzuru için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin barınaklarını yok ederek unutulmayacak kahramanlıklar sergiliyor. Bu operasyonların sonuncusunda, 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin hatırası, milletimizin güvenliği ve vatanımızın huzuru için durmaksızın mücadelemize devam edeceğiz. Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.

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