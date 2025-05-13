MSB duyurdu! Helikopter denize acil iniş yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu! Helikopter denize acil iniş yaptı

MSB, Deniz Kıvvetleri'ne ait bir helikopterin arıza nedeni ile denize acil iniş yaptığını açıkladı. Helikopterde bulunan personellerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre tatbikat kapsamında uçuş faaliyeti gösteren bir SH-70 helikopteri teknik bir arıza nedeni ile Antalya açıklarında denize acil iniş yaptı.

Helikopterde görevli 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştiği bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre, teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

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