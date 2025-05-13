MSB duyurdu! Helikopter denize acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre tatbikat kapsamında uçuş faaliyeti gösteren bir SH-70 helikopteri teknik bir arıza nedeni ile Antalya açıklarında denize acil iniş yaptı.

Helikopterde görevli 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştiği bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre, teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.