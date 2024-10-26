MSB duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 17 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması. MSB, Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarının vurulduğunu, 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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