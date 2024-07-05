MSB ‘Kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi...

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB ‘Kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzey bölgesine düzenlenen hava destekli komando operasyonunun görüntülerini yayınladı.

"Kilit kapanıyor" başlığı altında, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu görüntüler paylaşıldı.

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IRAK'IN KUZEYİNDE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör yuvaları yok edilecek, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

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IRAK'IN KUZEYİNDE ÇOK SAYIDA TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

3 Temmuz'da, Irak'ın kuzeyinde 37 terör hedefi hava harekatıyla imha edildi. Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de, ülkemizin ve milletimizin varlığı ve güvenliği için terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

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