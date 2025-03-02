MSB, Mehmetçiklerin ilk iftarını paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Tüm dünyada olduğu gibi yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz de dün ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçiğin ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz de dün ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçiğin ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/75v7oauQQA

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2025