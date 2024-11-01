MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!" ifadelerini kullandı.
Nefesimiz enselerinde! ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/zyzmekSqSD