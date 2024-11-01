MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika… Son dakika… Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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