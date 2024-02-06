MSB'den '6 Şubat Deprem Belgeseli'

Belgeselde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetleri anlatıldı.

Depremin hemen ardından yaşanan olaylara ve gerçekleştirilen çalışmalara dair Mehmetçik ve vatandaşların anlatımıyla hazırlanan görüntüler, belgeselde yer aldı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sahada yaptığı çalışmalar, arama kurtarma operasyonlarına katılımı, envanterde bulunan uçak ve helikopterlerin faaliyetleri gibi anlar da belgeselde gösterildi.

Belgeseli, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.