MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır

Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, uçağın Ürdün’den kalktığı bilgisini de verdi.

FİLİSTİN'E YARDIM İÇİN TSK HAZIR

Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır.' ifadelerine yer verildi.

SON BİR HAFTADA 252 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Mili Savunma Bakanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler ve Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

“Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir özveri ile mücadele etmektedir. Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 252 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38.983’e ulaşmıştır. Ayrıca, 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra edilmiştir."