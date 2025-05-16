MSB'den korucular açıklaması

MSB koruculara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. MSB, X hesabından yaptığı açıklamada, DEM'li Bakırhan'ın 'gerek kalmadı' sözlerine tepki göstererek, "Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" ifadelerini kullandı.

"KORUCULARIMIZI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR, BEYHUDE BİR ÇABA OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEYECEKTİR"

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), sosyal medya hesabı üzerinden DEM'li Tuncer Bakırhan'ın terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını hatırlatıp, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan koruculara gerek kalmadığını açıklmasına yanıt verdi. MSB, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.… pic.twitter.com/4iqcu6xOEr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2025

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını hatırlatıp, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan koruculara gerek kalmadığını açıklması büyük tepkilere neden olmuştu. Bakırhan, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" demişti.

DEM Partili Bakırhan'a en sert tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelmişti. Dervişoğlu, "Korucular, Türkiye Cumhuriyeti için canı pahasına mücadele etmiş evlatlarımızdır.Terörün safında değil, devletinin yanında olmuş onbinlerce Zaza, Türkmen ve Kürt kardeşimizi, bu pespaye dilin hakaretlerine mi terk edeceksiniz? Birlikten, Al Bayraktan yana olan vatan evlatlarını, bu paçavracılara mı ezdireceksiniz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullanmıştı.