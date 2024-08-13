MSCI Small Cap Türkiye endeksinde değişiklik

Kaynak: Haber Merkezi
MSCI Small Cap Türkiye endeksinde değişiklik

MSCI Small Cap Türkiye Endeksi'den 5 hisse çıkarken, 4 hisse listeye dahil edildi.

Endeks sağlayıcısı MSCI Ağustos ayı endeks değişikliklerini paylaştı.

MSCI Small Cap’nın yaptığı değişiklik, Türkiye Endeksi'ne yönelik oldu.

Kurum tarafından yapılan açıklama kapsamında, MSCI Global Small Cap endeksleri içinde bulunan Türkiye Endeksi'nden beş hisse çıkarken dört hisse de dahil edildi.

Endeks'ten Anadolu Efes Biracılık, Beşiktaş Futbol, Katılımevim Tasarruf, Kimteks Poliüretan, Odaş Elektrik Üretim çıkarken, Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Bileşik Boru, Milpa Ticari Sinai Ürünler ve Reysaş GYO eklendi.

Endeksten çıkarılan Anadolu Efes, MSCI Türkiye ana endeksi eklendi.

Endekslerde yapılan değişiklikler 3O Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

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