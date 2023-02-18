MTA harıl harıl çalışan diri fay hatlarını açıkladı. İşte fay hattı geçen il ve ilçeler

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle önlem almak isteyen vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını araştırıyor.

Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor.

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu - denizel sekiler, basınç sırtı ya da çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

DİRİ FAY SINIFLANDIRMASI

Herhangi bir bölge veya ülke için yapılabilecek diri fay sınıflaması eldeki verinin niteliği ve kullanım amacına göre değişir. Diri fayların sınıflamasında, kullanılan kriterlere göre değişen yaklaşımlar olup, aktif, potansiyel aktif, yetkin fay terimleri en çok kullanılanlardır.

Bu tanımların çoğunda kullanılan başlıca kriter, depremler sonucu faylar boyunca yüzeyde veya yüzeye yakın derinliklerde meydana gelen “yer değiştirme”dir.



Diri fayların alt gruplara ayrılarak sınıflamasında ise faylarda meydana gelmiş en son yüzey yırtılmasının oluş zamanı jeokronolojik ölçüt olarak kullanılmaktadır.

Deprem yüzey kırığı: 1900-Günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.



Holosen fayı: Holosen (son 11.000 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.



Kuvaterner fayı: Kuvaterner (son 2.600.00 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak, Holosen aktivitesi ve depremselliği kuşkulu fay.



Olası Kuvaterner fayı veya çizgisellik: Kuvaterner aktivitesi kuşkulu fay veya güncel topoğrafyada belirgin çizgisellik.

Diri fay hattı geçen iller şöyle:

AKSARAY

AYDIN

BALIKESİR

BOLU

BURDUR

BURSA

BİNGÖL

DENİZLİ

ESKİŞEHİR

ERZİNCAN

ERZURUM

HAKKARİ

HATAY

İZMİR

KAHRAMANMARAŞ

MANİSA

MUĞLA

KOCAELİ

KONYA

OSMANİYE

SAKARYA

TOKAT