MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün. Sakın kaçırmayın

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk sağlanıyor. Uygulanan MTV’de, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitle ödeme sağlanıyor.

BU KAPSAMDA 1 OCAK TARİHİNDE BAŞLAYAN MTV'NİN BİRİNCİ TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ 4 GÜN SONRA BİTİYOR.

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödeme yapılabiliyor.

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı.

Bu kapsamda, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek 133 bin 572 TL olarak belirlendi. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda ise araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ile ödeme yapabilecek.

YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMESİ SÜRESİ DOLUYOR

Ekim-Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de yarına kadar (29 Ocak) yapılması gerekiyor.

Bunun yanı sıra 7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödeme sağlanacak.