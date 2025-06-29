Mübadele acıları sahneye taşındı! Arzu Yanardağ’la “Seni Alırsa Fırtına” fırtınası

Arzu Yanardağ, “Seni Alırsa Fırtına” ile Ayvalık'ta tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu tarafından amfitiyatroda sahnelenen oyun yoğun ilgi görürken; gecenin geliri üniversite öğrencilerine burs sağlayan Eğitime Destek Derneği’ne bağışlandı.

Tek perdede izleyici karşısına çıkan dram türündeki oyun, saat 21.00’de başladı. Mübadele döneminde yaşanan yarım kalmışlıklar, umutlar ve bir kadının yaşadığı derin aşk acısı çarpıcı bir dille sahneye taşındı.

Bursa Kültür Yolu Festivali başladı

Oyun, kısa süre önce ulusal düzeyde “En İyi Senaryo”, “En İyi Yönetmenlik” ve “En İyi Oyunculuk” ödüllerini kazanarak dikkati çekmişti. Yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından yapılan 33’üncü gösterimle birlikte oyun ikinci prömiyerini gerçekleştirmiş oldu.

Arzu Yanardağ’ın ekibe katılımı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayvalık’ın mübadele döneminden kalan derin izlerini Türkiye’nin dört bir yanına taşıma hedefiyle sahnelenen oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yanardağ, daha önce söz konusu projeye sunuculuk yaptığı bir ödül töreninde tanıklık ettiğini belirterek, “Erkan Cılak yeni bir kadın oyuncu aradıklarını söylediğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Şu an beni en çok heyecanlandıran bu rolde, Agnes karakterini canlandırıyorum. Bu karakteri çok sevdim ve içselleştirdim. Mübadele döneminin acılarını seyirciye aktarabiliyorsam ne mutlu bana” diye konuştu.

Cılak ise Yanardağ’ın rolüne hazırlanırken Nilgün Belgün’den aksan eğitimi aldığını belirterek, “Bu oyunu Ayvalık dışında da sahneleyerek, mübadele hikayesini yaşamış ya da hiç tanımayan insanlara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

AKM Kayahan’ın şarkılarıyla çınladı