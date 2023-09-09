Mucize besinin bir ölüme çaresi yok. Kemik ve kalp sağlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mucize besin olan tahinin ölüm hariç her türlü sıkıntıya çözüm olması dikkat çekti.

Kemik ve kalp sağlığına iyi gelen iyi gelen tahinle ilgili tüm detaylar…

TAHİN NEDİR?

Tahin, susamın kabuğunun soyulması, kavrulması ve öğütülmesi ile elde edilen bir Orta Doğu çeşnisidir. Susam tohumları sırasıyla eleme, kabuklarının soyulması ve ayrılması işlemlerinden sonra yıkanarak 150-200 °C'de 2 ile 3 saat arasında kavrulur. Daha sonra oda sıcaklığına inene kadar bekletilir.

Tahin içerdiği bileşenler, vitaminler ve mineraller açısından yüksek besin değerine sahip bir yiyecektir.

TAHİNİN FAYDALARI

-Kemik ve kalp sağlığına iyi geliyor

Kalsiyum kaynağıdır ve kemik sağlığına iyi gelir. Kalp sağlığına olumlu katkı sağlar ve kolesterolü düşürür.

-Antikanser etkiler sunabilir

Susam tohumları ayrıca potansiyel antikanser etkileri için araştırılmaktadır. Bazı test tüpü çalışmaları, susam tohumu antioksidanlarının kolon, akciğer, karaciğer ve meme kanseri hücrelerinin ölümünü desteklediğini göstermiştir. Susam tohumlarındaki iki ana antioksidan olan sesamin ve sesamol, antikanser potansiyelleri için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Her ikisi de kanser hücrelerinin ölümünü teşvik edebilir ve tümör büyüme oranını yavaşlatabilir. Ek olarak, vücudunuzu kanser riskinizi azaltabilecek serbest radikal hasarından koruduğu düşünülmektedir.

-Hastalıklara karşı koruma sağlayabilir

Susam tohumları tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumların riskini azaltabilir. Bunu yapmak, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinizi azaltabilir. Susam tohumları, kalp hastalığı için risk faktörlerini ve tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir.

-Karaciğer ve böbrek fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur

Tahin, karaciğerinizi ve böbreklerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu organlar, vücudunuzdaki toksinleri ve atıkları uzaklaştırmaktan sorumludur.

Susam tohumları, karaciğerinizi ve böbreklerinizi hasardan koruyabilecek bileşikler içerir. Tahin, bu faydalı bileşiklerden bazılarını sağlarken, bu çalışmalarda kullanılan susam çekirdeği ekstraktlarında ve yağlarında bulunanlardan daha az miktarda içerir. Bununla birlikte, bu etkileri tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

-Antioksidanlar açısından zengindir

Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller kararsız bileşiklerdir.

Vücudunuzda yüksek seviyelerde bulunduklarında dokulara zarar verebilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilirler. Tahin, bazı test tüpü ve hayvan çalışmalarında umut verici antioksidan potansiyeli gösteren bir bileşik olan lignan sesamin açısından özellikle yüksektir. Örneğin, kanser riskinizi azaltabilir ve karaciğerinizi serbest radikal hasarından koruyabilir.

-Anti-inflamatuar bileşikler içerir

Tahin içindeki bazı bileşikler yüksek derecede anti-inflamatuardır. Kısa süreli iltihaplanma, yaralanmaya karşı sağlıklı ve normal bir yanıt olsa da, kronik iltihaplanma sağlığınıza zarar verebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, sesamin ve diğer susam tohumu antioksidanlarının yaralanma, akciğer hastalığı ve romatoid artrit ile ilgili iltihabı ve ağrıyı hafifletebileceğini keşfetti. Sesamin ayrıca, hava yolu iltihabı ile karakterize bir durum olan astım için potansiyel bir tedavi olarak hayvanlarda incelenmiştir. Tahin, bu güçlü antioksidanları içerir, ancak çok daha küçük miktarlarda. Ek olarak, susam tohumlarının insanlarda iltihabı nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

-Antibakteriyel özelliklere sahip olabilir

Tahin ve susam tohumları içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir. Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstraktının antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu buldular.

-Merkezi sinir sisteminizi güçlendirebilir

Tahin, beyin sağlığını iyileştirebilecek ve bunama gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilecek bileşikler içerir. Susam tohumu antioksidanları kan-beyin bariyerini geçebilir, yani kan dolaşımınızı terk edebilir ve beyninizi ve merkezi sinir sisteminizi doğrudan etkileyebilir.

TAHİN NASIL TÜKETİLİR?

Tahin ülkemizde genellikle pekmez ile karıştırılarak kahvaltıda tüketilir. Elbette tek başına da tüketilebilir.

Kek ve börekler başta olmak üzere unlu mamullerin yapımına kullanılır.

Kek ve kurabiye yapımında şekere alternatif olarak kullanılır.

Humus yapımında ve bazı özel soslarda tercih edilir.

Şeker oranı yüksek olduğu için aşırıya kaçmadan yenilmelidir.