Mucize gibi bir üzüm

Acai üzümü, Güney Amerika’da yetişen ve “süper meyve” olarak adlandırılan bir meyve. Acai üzümünün faydaları şunlar:

Antioksidanlar bakımından çok zengindir ve vücuttaki serbest radikalleri nötrleştirerek kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı korur.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir, öğrenme ve hafızayı destekler, beyin hücrelerinin inflamasyonunu ve oksidasyonunu önler.

Kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar sağlığını korur, kan dolaşımını hızlandırır.

Zayıflamaya yardımcı olur, yağ yakımını artırır, tokluk hissi verir, ödemi atar.

Cildi yeniler, parlaklık ve esneklik kazandırır, yaşlanma belirtilerini azaltır.

Sindirim sistemini düzenler, lifli yapısı sayesinde kabızlık ve şişkinlik gibi problemleri önler.

Kas gelişimine katkıda bulunur, amino asit, omega 3, 6, 9 ve bitkisel sterol gibi bileşenler içerir.

Acai üzümü, taze, dondurulmuş, püre, toz veya meyve suyu şeklinde tüketilebilir. Smoothie, smoothie bowl, yoğurt, granola gibi yiyeceklerle birlikte de kullanılabilir. Ancak aşırı tüketimi kan şekerinde yükselmeye veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda vardır.