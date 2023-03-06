Mucize karışımın faydaları saymakla bitmiyor. Tıkanan damarları açıyor. Karaciğerdeki yağı söküp atıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Altın sütü karışımımın faydaları dikkat çekti.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt zerdeçal, karabiber ve bal ile hazırlanan sıcak bir içecek türünü oluşturuyor. Zerdeçalın verdiği yoğun sarı renkten dolayı bu şekilde anılan altın süt, İngilizce karşılığı olan “golden milk” adıyla da biliniyor. Altın süt tarifinin kolay hazırlanması ve uyumlu lezzet bileşenlerine sahip olması sayesinde bu içecek, kış aylarında keyifle tüketilebilecek en pratik alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

ALTIN SÜT NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER:

* 40 gram zerdeçal (yaklaşık 3 yemek kaşığı)

* 1 su bardağından biraz daha az su (100-150 ml su)

* Süt

İlk olarak su ve toz zerdeçal karıştırılır. Ardından ocağa alınarak yaklaşık 8 dakika kadar pişirilir. Karışım macun kıvamına gelecektir. Eğer katı bir kıvamda olursa bir miktar daha su ilave edebilirsiniz. Macun kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız bu karışımı 40 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

* Zerdeçal ve su ile hazırladığınız bu macundan her gün gece yatmadan önce ve sabah kahvaltı sonrası olmak üzere günde 2 defa 1 çay kaşığı macunu 1 bardak süt ile karıştırarak tüketmelisiniz. Dilerseniz altın sütünüzü bal ile tatlandırabilirsiniz. Düzenli kullandığınızda daha etkili ve hızla faydasını göreceksiniz.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

*Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

*Kadınların sancılarını yatıştırır.

*Altın süt, karaciğer yağlanmasına engel olur.

*Doğal bir ağrı kesici özelliği görür.

*Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

*Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

*Bu karışımın içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar.

*Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler.

*Yağ yakımını hızlandırır. Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

*İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

*Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir.

ALTIN SÜTÜ KİMLER TÜKETEBİLİR?

Altın süt zerdeçala, bala veya süte alerjisi bulunmayan 1 yaş üstü tüm kişiler tarafından güvenle tüketilebilecek bir formüle sahip. Nitekim altın sütün hamile ve emziren kadınlar için de bilinen herhangi bir riski bulunmuyor. Ancak içerdiği güçlü bileşenlerden dolayı bu içeceğin tüm kişiler tarafından her gün bir bardak ile sınırlandırılması öneriliyor. Kronik rahatsızlıkları bulunanların veya hassas bünyeye sahip olanların ise her ihtimale karşılık önce hekimlerine danışmaları gerekiyor.

ALTIN SÜTÜN ETKİLERİ NELERDİR?

Altın süt etkileri bakımından içerdiği pek çok besinin etkilerini bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

Sütteki protein ve kalsiyum;

Zerdeçaldaki curcumin, aminoasitler, doğal yağ asitleri, mineraller (demir, manganez, potasyum) ve C vitamini;

Karabiberdeki piperin, vitaminler (A, C, K) ve mineraller (potasyum, magnezyum, demir)

Bir araya geldiğinde, ortaya vücudun günlük bileşen ihtiyacı için son derece güçlü bir içecek çıkıyor. Bu da altın sütün, vücuttaki sistemlerin normal düzeyde işlemeye devam etmesini sağlayacak ideal bir takviye edici gıda olmasını sağlıyor. Altın süt tarifine eklenen gerçek ve yüzde 100 doğal bal ise keyifli bir tüketim sağlamasının yanı sıra, bu karışımın çok daha güçlü hale gelmesine katkıda bulunuyor. Size de bu çok yönlü içeceği keyifle ve güvenle tüketmek kalıyor.