Mucize kurtuluş. 3. kattan düşen çocuk böyle kurtuldu

Olay, Kocatepe Mahallesinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu evdekilerin dalgınlığından yaralanarak pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen küçük çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü.

Vatandaşlar koşarak kız çocuğunu yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada, anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yabancı uyruklu kız çocuğunun park halindeki aracın üzerine düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, camdaki çocuğu fark eden mahalle sakinlerinin koşması görülüyor. Camdaki çocuk, yaklaşık 10 metreden önce aracın üzerine daha sonra da yola düşüyor. Yardıma koşan bir kişi ise çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışıyor.

HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI

Pencereden yola düşen çocuk olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çocuğun Fas uyruklu olduğu ve ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi.