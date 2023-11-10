Mucize ot böyle kilo verdiriyor

Tokluk hissini arttırıp kilo vermeye yardım eden kuzukulağı otu dikkat çekti.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize ot böyle kilo verdiriyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Tokluk hissini arttırıp kilo vermeye yardım eden kuzukulağı otu dikkatlerden kaçmadı.

KUZUKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Aktarlar ve çeşitli mağazalardan edinebileceğiniz kuzukulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Birçok hastalığın tedavisi için doğal bir çözüm olarak kabul edilen kuzu kulağını çay formunda tüketmek de söz konusudur.

Romatizmalılar, böbreklerinden hasta olanlar, yememelidir.

KUZUKULAĞI OTU NEDİR?

Karabuğdaygiller familyasından; nemli kırlarda yeti en, genellikle bir kaç yıl yaşayan, yeşil veya firfiri renkte orsu bir bitki cinsidir. Yaprakları hafifçe kabarık ve geniştir. Meyveleri üç köşeli veya assıdır. Yurdumuzda yetişen türleri; Labada, büyük kuzukulağı, küçük kuzukulağı gibi çeşitleridir. Ev ilaçlarında büyük ve küçük kuzukulağının yaprakları kullanılır.

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