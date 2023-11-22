Mucize ot bronşit ve öksürüğe iyi geliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çalapa otu; Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklar için iyi gelir.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, akciğerlere hava taşıyan bronşların mikroorganizmalar, sigara kullanımı ya da alerjen etkenler nedeniyle mukus ve hırıltı ile ortaya çıkan iltihaplanma durumudur.

Havayolları duvarında olan bu iltihaplanma (yangı) havayollarının içeriden şişerek (ödem) kalınlaşmasına ve balgam üretiminde artışa sebep olur. Bronşiti olan kişiler rengi soluk ve yoğun balgam öksürürler. Kişinin yaşına, hastalık geçmişine ve mevsim geçişlerine göre bronşit türü de değişiklik gösterir.

BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İnatçı öksürük

-Boğazda mukus (balgam) oluşması

-Ateşin yükselmesi

-Kilo kaybı ve iştahsızlık

-Solunumda sıkıntı, nefes darlığı ve göğüste hırıltı

-Karın ağrısı

-Sarı, gri ya da yeşil renkteki yoğun balgam

-Halsiz ve yorgun hissetmek

ÇALAPA OTU NASIL KULLANILIR?

Merak edilen bir diğer konu ise çalapa otunun nasıl kullanılması gerektiğidir. Özellikle yaz ayı ortalarında kahverengiye dönmeden toplanır ve kurutulur. Aynı zamanda gölgede kış aylarında ya da 40 derecenin altında kurutulabilmektedir. Ardından bir tatlı kaşığı çalapa otu ile beraber kaynatılmış su içerisinde hazırlanabilir. Bu şekilde günde 3 kez birer bardak olmak suretiyle çalapa otunu tüketmek mümkün.