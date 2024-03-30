Mucize ot iç ve dış kanamaları böyle iyileştiriyor

Doğal ürünlerin sağlığa faydaları, pek çok insanı bu tür ürünleri tercih etmeye yönlendiriyor.

Kemik kökü otu da, sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken doğal ürünler arasında yer alıyor.

Kemik kökü otu, damar ve doku büzücü etkileri nedeniyle iç ve dış kanamalarda iyileştirici olarak kullanılır. Aynı zamanda mide rahatsızlıklarında ve balgam söktürücü olarak da faydalıdır.

İşte kemik kökü otunun diğer faydaları:

Bedeni güçlendirici tonik: Kemik kökü otu, bedeni güçlendirmeye yardımcı olur.

Göğsü yumuşatır ve üst solunum yollarını temizler: Soğuk algınlığı ve öksürük gibi üst solunum yolu sorunlarında etkilidir.

Kanı temizler: Kan dolaşımını destekler ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Gastrit, ülser ve fıtık tedavisinde kullanılır: Özellikle mide problemleri için iyileştirici etkisi vardır.

Yara iyileştirici: Karakafesotu, yara temizliği, yanık pansumanı ve cildi yumuşatma işlemlerinde kullanılır.

Varis yaraları ve romatizmal ağrılarda faydalıdır: Sicak lapası, bu tür rahatsızlıklarda kullanılır.

Felç bölgelerine uygulanabilir: Felç olan bölgelere lapası sarıldığında iyi sonuçlar alınabilir.

Kullanım Şekli:

Bitkinin kurutulmuş kök ve yaprak karışımından 3 tatlı kaşığı alınır ve 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha ağır ağır ısıtma işlemi sürdürülür. Günde üç kere birer bardak içilmelidir.

Yara veya yanık yere dıştan uygulanabilir.

Lapa, kurutulup toz haline getirilmiş köke sıcak su ve 1-2 damla yağ karıştırılarak yapılır.

UYARI: Çok derin yaralarda karakafesotunun uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü bitki yaranın üzerinde sağlıklı bir doku oluştururken altta kalan yara apse yapabilir.