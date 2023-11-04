Mucize ot mide ekşimelerine böyle iyi geliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Mide ekşimelerine doğal çözümler gelmeye devam ediyor.

İşte o çözümlerden bir tanesi...

MUCİZE OT KORKULU RÜYAYA BÖYLE SON VERİYOR

Beşparmak otunun 25 gr kadar kökü bir litre suda çay gibi haşlanıp bir fincan içilirse mide ekşimelerine iyi gelir. Ağız yaralarını geçirir.

MİDE EKŞİMESİ NEDİR?

Mide ekşimesi, mide ve yemek borusundaki birtakım problemlere bağlı olarak karnın üst kısmı ile göğüs bölgesinde yanma ve ekşime tarzında ağrıların görülmesidir.

MİDE EKŞİMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yemek yedikten sonra mide ve yemek borusu bölgesinde yanma

-Geceleri artan mide ağrıları

-Göğüste ağrı ve yanma hissi

-Ağza asitli ve acı tatlı mide sıvısının gelmesi

-Ağrıların uzanma veya eğilme ile birlikte kötüleşmesi

BEŞPARMAK OTU NASIL KULLANILIR?

4 bardak suya 50 gr. konarak 10 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra süzülür. Günde 3 kere yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Gargara içinde aynı su kullanılır.