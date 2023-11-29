Mucize ot mide ve bağırsak gazlarını böyle alıyor

İştah açarak mide ve bağırsak gazlarını gideren eğir otu dikkatlerden kaçmadı.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize ot mide ve bağırsak gazlarını böyle alıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Eğir otu ise doğal besinlerden olması ve birçok sağlık sorununa derman olmasıyla dikkat çekti.

Eğir otu; İştahı açarak mide ve bağırsak gazlarını giderir.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı hava yutulması neticesinde ya da besinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan gazın artması, vücudun bu gazı atmasını olanaksız hale getirir ve gaz sancısı meydana getirir.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, genellikle kurutularak tüketilir. Kurutulan eğir otu ufalanıp toz hale getirilir.

Bir su bardağının içine bir kaşık toz haline getirilmiş eğir otu eklenip bir gece boyunca bekletilir.

Ertesi gün ile 5 dakikalık kaynatıldıktan sonra süzülerek tüketilir.

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